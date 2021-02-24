إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية ببورسعيد

أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية، صباح اليوم الأربعاء، فى حى المناخ ببورسعيد.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول شخصين إلى مستشفي السلام بورسعيد ومصابين بطلقات نارية، هما «ربيع، ا، ا، 28 سنة، وأحمد، ح، ا، 33 سنة ويقيمان بشارعي 100، والأزهار.، أحدهما مصاب بطلق خرطوش بالوجه والرقبة، فى مشاجرة نشبت بينهما وأخرين عند شارع السواحل وعدلي بحى المناخ. وتم نقل المصابين من مستشفى السلام إلى الرمد لوجود إصابات بالغة في العينين.

ويجري رجال البحث الجنائي بالمحافظة استكمال التحريات لمعرفة أسباب المشاجرة وضبط أطرافها، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات وسؤال المصابين متى تسمح حالتهما.

يذكر أن في وقت سابق، لقي مسن مصرعه وأصيب 16آخرون بينهم 7 أطفال في انقلاب ميكروباص بمنطقة مفارق قرية بحر البقر جنوب بورسعيد، في وقت سابق، وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة ببورسعيد يفيد بانقلاب ميكروباص بمنطقة مفارق قرية بحر البقر، ونتج عن الحادث مصرع محمد فريد السيد 72 سنة وتم نقله إلى مستشفى السلام بورسعيد، وأمر مدير أمن بورسعيد باستكمال التحريات وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.