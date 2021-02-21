مصرع اثنين في مشاجرة بالأسلحة الآلية ببني سويف: اختلفوا على قطعة أرض

لقى اثنان مصرعهما، في مشاجرة بين 5 أشخاص بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض بطريق «بني سويف- الزعفرانة»، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط باقي المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الحادث، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

تعود البداية لتلقي اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين، بمنطقة صحراوية بزمام المحافظة على طريق بني سويف الزعفرانة، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتقال القوات لفض المشاجرة وضبط أطرافها.

وانتقلت قوات الشرطة من مديرية أمن بني سويف، بقيادة المقدم أشرف الخولي، رئيس مباحث مركز بني سويف، إلى مكان المشاجرة، حيث تمكنوا من فضها وضبط طرفيها.

وتبين من تحريات رجال المباحث، أن مشاجرة وقعت بين طرفين وهم: عرب السودان، وعرب الحساسين، بمنطقة بني سويف الزعفرانة، للخلاف على ملكية أرض، استخدموا خلالها الأسلحة النارية، وأسفرت عن مصرع كل من: «منصور .م.ا»، من عرب السودان، و«عمر .ا.ي» من عرب الحساسين، وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على 3 متهمين، وهم «ياسر .م» و«وليد .أ»، و«أحمد .ه» وجميعهم من المشاركين في المعركة بالسلاح الآلي.

وتحفظت أجهزة البحث الجنائي على سلاحين آليين، وفوراغ طلقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام والتحفظ على الأسلحة الالية، وتشريح جثتي المجني عليهما، وبيان ما بهما من إصابات، وطلب تحريات رجال المباحث حول الواقعة.