تجار المخدرات بالسويد يوصلون طلبياتهم بالبريد.. يرسلون مليون طرد سنويا

بثّ التلفزيون السويدي الحكومي، تقريرا عن تجارة المخدرات على الإنترنت التي تزداد عاما بعد الآخر، ويستخدم فيها تجار المخدرات البريد الحكومي العادي لإرسال الطلبيات للمشترين، مستغلين أنّه لا يتم فحصه على الإطلاق.

واستضاف التلفزيون السويدي في التقرير، شخصا يدعى «إيريك»، قال إنّه يستخدم المخدرات ويطلب ما يريد من شبكة الإنترنت، ويصله ما اشترى بالبريد العادي، موضحا أنّه يشعر بالأمان أكثر حين يشتري بهذه الطريقة.

وذكرت الشرطة السويدية أنّها على علم بما يجري، فحسب معلوماتهم فنحو 10% من تجارة المخدرات في السويد تتم عن طريق الإنترنت، وتُرسل الشحنات بالبريد.

وحسب الشرطة السويدية، يقدّر إجمالي الشحنات التي يرسلها تجار المخدرات عبر البريد الحكومي، بين 700 ألف إلى مليون طرد سنويا، ما يعادل نحو 1% من إجمالي الشحنات التي يوصلها البريد الحكومي في السويد.

وأغلب البيع والإرسال يتم من داخل السويد، حيث يستخدم تجار المخدرات تقنيات تجعل من الصعب على الشرطة السويدية والجهات الأمنية في البلاد تتبع المصدر والبائع، كما يتم البيع بعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، ما يجعل تتتبع عملية البيع «أمر مستحيل».

وصرح مسؤول الأمن في البريد السويدي، أليكسيس لارشون، بأنّ مهمته هي إيصال الرسائل، وأنّهم لا يراقبون محتوى الرسائل، ولا يجوز لهم قانونا ذلك، حيث ينص قانون البريد في السويد على ألا يحق لشركة البريد التحقق من محتوى أي رسالة، ولا حتى الشك في شيء منها وإبلاغ السلطات بذلك، للحفاظ على خصوصية المواطنين.

ومع تزايد تجارة المخدرات عبر البريد، قررت الحكومة السويدية إعادة النظر في قانون البريد، لفتح المجال أمام الجهات الأمنية لمراقبة وتتبع البريد ومنع أي شحنات أو تجارة غير قانونية.