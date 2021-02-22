العثور على جثة شاب أسفل عمارة سكنية بالغردقة: «مات بجرعة مخدرات»

عثر أهالي الغردقة على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة الكهف وسط المدينة، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث الغردقة لموقع الحادث وتبين من المعاينة المبدئية أن الجثة لشاب يدعي «أحمد.ذ»، 26 عاما وتم استدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وإيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحرالاحمر، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة الكهف وسط مدينة الغردقة.

وكلف اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول وثان الغردقة، لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وكشف مصدر أمني لـ«الوطن»، أن التحريات الأولية أفادت بأن السبب في الوفاة يرجع إلى تناول الشاب جرعة زائدة من المخدرات.

وبإخطار النيابة أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

وفي سياق آخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، إخلاء سبيل أمينة السجل المدني بالغردقة و٢ آخرين بكفالة ١٠ آلاف جنيه لكل متهم على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير خطابات تغيير محل الإقامة