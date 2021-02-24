حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات بالمعادي

قررت النيابة العامة حبس عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لسرقتهما حقائب السيدات في دائرة قسم شرطة المعادي، وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات لبيان مدى تعاطيهما لها من عدمه.

وكشفت التحقيقات أنه في أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم؛ إذ استغاثت بها طالبة مقيمة في دائرة قسم شرطة البساتين، وقررت أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بدراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، يستقلها شخصان، خطف أحدهما حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول ومبلغ مالي وبطاقة الرقم القومي، وبعض المتعلقات الشخصية»، وتمكنا من الهرب.

وعقب تقنين الإجراءات ضبطا في أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتبين أنهما عاطلان، أحدهما مسجل خطر، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على حقيبة المجني عليها، وبداخلها المسروقات كافة، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات

واعترف المتهمان أمام النيابة العامة بأنهما منذ فترة كونا تشكيل عصابي، لسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف، باستخدام دراجة نارية خاصة بأحد المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا العديد من وقائع خطف حقائب السيدات بدائرة قسم شرطة المعادي.

وقال مصدر أمني، إنه جار فحص جميع بلاغات خطف الحقائب خلال الفترة الماضية، في دائرة قسم شرطة المعادي، موضحا أنه بمجرد فحص تلك البلاغات سوف يتم التواصل مع المبلغين، وإرسال طلب بالحضور للتعرف على المتهمين، هل هما مرتكبي تلك الوقائع من عدمه.