إعادة فتح التسجيل الإلكتروني لوحدات «سكن كل المصريين 1».. شرط سداد المقدم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بشرى سارة للمواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، ضمن الوحدات المطروحة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني مرة أخرى.

وسيُفتح باب التسجيل مرة أخرى للعملاء الذين سددوا بالفعل مقدم جدية الحجز لوحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، ولم يتمكنوا من تسجيل طلبهم ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وسيتم إعادة فتح باب التسجيل حتى الأول من مارس المقبل، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».

وقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرح وحدات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بدأ الحجز بها من الأحد الموافق 1 نوفمبر حتى الخميس 31 ديسمبر 2020.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، طرح 25 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، للمواطنين من متوسطي الدخل، داخل عدد من المدن الجديدة، وهي 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، ورشيد الجديدة، وناصر، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو.

كما طُرحت 100 ألف وحدة للمواطنين من محدودي الدخل في عدد من المدن، وهي العبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة.

ويقوم صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، خلال هذه الفترة، بإجراء عمليتي الفحص والفرز المبدئي للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، لتحديد المنطبق عليهم الشروط، وفقًا للضوابط المعلن عنها بكراسة الشروط، والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة بكراسة الشروط.