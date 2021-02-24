انطلاق القوافل الثقافية إلى قرى المنصورة الأكثر احتياجا

تتوالي فعاليات القوافل الثقافية الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم الفرع قافلة ثقافية بقرية الرياض، وتضمنت الفعاليات ورشة فنية للأطفال، أعقبها فقرة فنية لمواهب القرية في إلقاء الشعر والغناء، تلاها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء منصور البغدادي، جيهان النجار بقصائد «عشانك يا مصر»، و«سحر الطفولة»، ثم تكريم لشهداء الشرطة والجيش من أبناء القرية، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة المنصورة للفنون الشعبية والتي قدمت عدة تابلوهات منها رقصات «التنورة»، و«الغوازي»، و«التحطيب».

وأطلق قصر ثقافة نجيب سرور قافلته الثقافية إلى قرية الإنشاصية، وبدأت بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم للشيخ شعبان وحد الله، تلاها محاضرة بعنوان «الدقهلية في عيدها» ألقاها أحمد رضا البيومي، أشار فيها إلى أن احتفال محافظة الدقهلية بعيدها القومي يوم 8 فبراير من كل عام يوافق ذكرى النصر علي الصليبيين وأسر الملك لويس التاسع ملك فرنسا بدار ابن لقمان بالدقهلية.

ولفت إلى أنه على مر السنين ارتبط اسم محافظة الدقهلية بالانتصارات التي حققها الشعب المصري علي جيوش الصليبيين التي حاولت مرارًا اكتساح العالم العربي.

وأعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها كوكبة متميزة من الشعراء والأدباء من نوادي أدب أجا، والسنبلاوين، وميت غمر، فقدم مصطفي الشرقاوي قصيدة «عصفور حيران»، ومسعد البحراوي قصيدة «هواك الورد»، ومعوض حلمي قصيدة «اوعاك ياما»، وجابر الأسد قصيدة «قصرك العالي»، ومحمد أبو المعاطي قصيدة «عكس اتجاه الريح»، وسامح توكل بقصيدة «كيف الهروب؟»، واختتمت الفعاليات بمشاركة فريق كورال مدرسة أخطاب الإعدادية بنات بقصيدة غنائية بعنوان «المسك فاح»، إلى جانب فقرة للابتهالات الدينية للشيخ سيد كيوان، بجانب ورشة فنية شارك فيها أطفال القرية.

ونظم قصر ثقافة ميت الفرماوي قافلة ثقافية بمركز شباب أوليلة، تضمنت محاضرة بعنوان «الدقهلية في عيون أبنائها» حاضرها شافعي أبو عتاب، تناول فيها مركز إعلام الدقهلية المثل والقدوة الحسنة في جميع المجالات، وتطرق إلي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أَم كلثوم وأحمد لطفي السيد وغيرهم من الفنانين والرياضيين والقادة والمعلمين والأدباء والمثقفين، وأعقب ذلك مسابقة ثقافية للأطفال.

واُختتمت القافلة مع الشاعر السيد خليل عضو رابطة الزجالين والكتاب بأمسية شعرية شارك بعدد من القصائد الشعرية مثل «الشهيد نجم السماء مضيئ»، و«مشاهير بلدنا»، والشاعر أحمد فاروق بقصيدة «يا هلا يا حبايب»، و«مصر يا عزيزة».