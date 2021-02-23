رئيس قصور الثقافة: 7 ملايين جنيه مخصصة لمشروع النشر في الهيئة

قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن لديه مشروع نشر متميز يسعى لاستكماله في الهيئة لتوصيل الثقافة إلى مستحقيها في كل محافظات مصر، مؤكدا أن الهيئة تقدم أفضل الأسعار للجمهور المستهدف.

وأضاف عواض في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لديه مشروع نشر عبقري، نسعى لاستكماله، فقد تسلمت مشروع النشر في الهيئة بميزانية 3 ملايين جنيه، وصلت 7 ملايين في هذا العام لأنه أعدت ترتيب الأولويات.

وعن كيفية وصول الكتاب إلى الجمهور المستهدف، تابع: «الهيئة تتيح أرخص كتاب في مصر، حتى أن سعره أقل من باقي قطاعات وزارة الثقافة لأننا قادرين على الحصول على دعم يمكنا من تقديم السعر المخفض، يتم توزيع كتبنا من خلال منافدنا التابعة لمواقع للهيئة والموجودة في قصور الثقافة الكبرى بالأقاليم، كما لدينا عقد مع مؤسسة أخبار اليوم للتوزيع».

ولفت عواض: «وفي 2020 ورغم جائحة كورونا نظمنا 55 معرضا للكتاب في المحافظات، بعضها بمشاركة هيئة الكتاب، كما أطلقنا مشروع معرض كتاب القرية ووصل إلى جميع محافظات الصعيد، وتفاجأنا أن القرى فيها إقبال غير عادي على شراء الكتاب والمشروع مستمر لتصل الثقافة إلى كل أطياف المجتمع».

وتابع رئيس الهيئة: «كما أن القوافل الثقافية المتنقلة التي انطلقت مؤخرا في 6 محافظات هي القاهرة في الأسمرات، قرية ميت غراب بمحافظة الدقهلية، قرية البلانة التابعة لمحافظة أسوان، قرية الجبيل التابعة لمحافظة جنوب سيناء، قرية رزقة التابعة لمحافظة أسيوط، قرى مركز أبو المطامير محافظة البحيرة وعلى أن تعرض المسارح عروضها في كل قرية من 3 إلى 4 أيام ثم تنتقل ثم إلى قرى أخرى داخل هذه المحافظات»، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تشمل فقط المسرح لكنها تتضمن عروض للكتب ليصل الكتاب إلى مختلف الأماكن.