أول تصريح لـ مفتي الديار المصرية بعد تجديد تعيينه: نسأل الله صالح الأعمال

وجه الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار تجديد تعيينه مفتيًا للجمهورية.

وقال «علام»، في أول تصريح له بعد تجديد تعيينه، لـ«الوطن»: «هذا تشريف كبير من رئيس الجمهورية، ونسأل الله صالح الأعمال والقبول».

قرار جمهوري

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرر رئيس الجمهورية بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم علام، حيث قرر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار رقم 62 لسنة 2021 بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبدالكريم موسي علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12/ 08 / 2021 تاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة.

يذكر أن الدكتور شوقى علام، مفتي الديار المصرية هو المفتي رقم 19 في تاريخ دار الإفتاء، حيث تولي المسؤولية بعد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب في مارس 2012، حيث تم تجديد الثقة له من قبل ليكمل 8 سنوات.

وتم اختيار الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام في 11 فبراير 2013 من قبل هيئة كبار العلماء، لمنصب المفتي خلفًا للدكتور علي جمعة، وذلك فى انتخابات بالاقتراع السري المباشر لأعضاء هيئة كبار العلماء للمرشحين، وحصل الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام على أعلى الأصوات آنذاك.

من هو شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية؟

وشوقي إبراهيم عبد الكريم علَّام، أستاذ الفقه، بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، ومفتي جمهورية مصر العربية بداية من 4 مارس 2013، ولد في قرية «زاوية أبوشوشة» بمركز الدلنجات، محافظة البحيرة، في الثاني عشر من أغسطس عام 1961.

وبحسب موقع دار الإفتاء المصرية فإن الرسائل التي قام الدكتور شوقي علام بالاشتراك في مناقشتها، هي:

1- رسالة دكتوراه بعنوان «حقوق المجني عليه في تحقيق الدعوى والحكم فيها في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي (دراسة مقارنة)» مقدمة من الباحث إبراهيم عبد الجواد خنيزي إلى كلية الحقوق بجامعة طنطا، شارك في مناقشتها في 26/ 7/ 2011.

2- رسالة ماجستير في الفقه بعنوان «دراسة وتحقيق كتاب الوقف من مخطوط الابتهاج في شرح المنهاج للإمام تقي الدين السبكي»، مقدمة من الباحث عبد الله محمد عبد الله، مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بطنطا شارك في مناقشتها في 5/ 10/ 2011.

3- رسالة ماجستير في الفقه بعنوان «دراسة وتحقيق من أول باب الحوالة إلى آخر كتاب العارية من مخطوط الابتهاج في شرح المنهاج للإمام تقي الدين السبكي»، مقدمة من الباحث المرسي علي المرسي غنيم، مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بطنطا، شارك في مناقشتها في 17/4/2012.

4- رسالة ماجستير في الفقه بعنوان «دراسة وتحقيق من أول فصل في بيان حكم بيع الفضولي إلى نهاية كتاب: بيان أحكام الحوالة من مخطوط كشف الرمز عن خبايا الكنز، للإمام السيد أحمد بن محمد الحموي» مقدمة من الباحث السيد أحمد قطب الشال، مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بطنطا، شارك في مناقشتها، في 24/ 4/ 2012.