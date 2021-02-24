عاجل.. مدبولي يوجّه بتيسير إجراءات «التسجيل العقاري»

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها «العدل، المالية، والتنمية المحلية» وممثلي عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.

وأضاف مدبولي، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنّ الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ومن المهم تيسير إجراءات التسجيل.

وكلّف رئيس الحكومة، الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع للجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء، كما وجه بشرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسؤولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ منعا لترك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة في هذا الشأن.