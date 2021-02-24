عاجل.. رئيس الوزراء: فتح باب تسجيل الراغبين في لقاح كورونا خلال أيام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، يأتي في ضوء تلقي كميات تباعاً من اللقاحات المختلفة لمواجهة «كوفيد -19».

ووجه رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، بضرورة متابعة إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

وأوضح «مدبولي»، أنَّ التسجيل سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من تطعيم فرق الأطقم الطبية، وذلك في ضوء تلقي كميات تباعاً من جرعات اللقاح.