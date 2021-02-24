الدليل الكامل للتفريق بين رسوم التوثيق والضرائب العقارية

«لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية ولا نية لزيادة الأعباء على المواطنين».. بهذه الكلمات نفى محمد معيط، وزير المالية، بشكل قاطع، عزم الحكومة فرض أي ضرائب عقارية جديدة، في وقت خلط فيه البعض بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية، وأيضا رسوم التوثيق بالشهر العقاري.

تقديم إقرارات الضريبة العقارية قبل نهاية مارس

وبينما ينتهي موعد تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية في نهاية مارس المقبل، بعد قرار وزير المالية، مد الموعد من نهاية يناير الماضي، بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فإن ضريبة التصرفات المفروضة منذ 1939 بنسبة 5% قبل أن تخفض إلى 2.5% اعتبارا من عام 1996، تفرض عند التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت، أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

إمكانية تقسيط ضريبة التصرفات العقارية

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية لـ«الوطن» عن إمكانية تقسيط رسوم ضريبة التصرفات العقارية (2.5%)، التي تسدد عند تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري على دفعتين.

وأضاف المسؤول في تصريحاته، أن الممول يستطيع دفع نحو 25% من إجمالي الـ2.5% عند طلب التسجيل في الشهر العقاري، وأن الـ75% المتبقية يمكنه سدادهم عند الحصول على حكم تسجيل الوحدة السكنية المباعة من الشهر العقاري.

وأوضح المسؤول، أن الشهري العقاري سيحصل الضريبة علي التصرفات العقارية نيابة عن وزارة المالية بواقع ‏2.5 %‏ من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء‏، على أن تورد الحصيلة إلى الوزارة المذكورة.

رسوم جديدة لتسجيل العقود اعتبارا من 6 مارس

المُثار هذه الأيام، بشأن رسوم تسجيل العقود والأحكام المتعلقة بالعقارات والأراضي بمصلحة الشهر العقاري، في إطار التعديل التشريعي الذي أجرته الدولة مؤخرا لتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات، وتدخل حيز التنفيذ 6 مارس المقبل، يختلف تماما مع الضريبتين السابقتين، ويتقاطعان فقط في فرض ضريبة التصرفات العقارية عند التسجيل، بخصم 2.5% ضريبة تصرفات عقارية من قيمة العقد لصالح مصلحة الضرائب العقارية يلتزم بها البائع.

وتشمل رسوم العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها: 500 جنيه حتى مسطح 100 متر شاملة رسم المساحة، وقدره 150 جنيها، 1000 جنيه حتى مسطح 200 متر شاملة رسم المساحة ورقده 175 جنيها، 1500 جنيه حتى مسطح 300 متر شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها، 2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300 متر شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.

بينما تضم رسوم تسجيل الأراضي الزراعية والصحراوية والبور خارج كردون المباني وما في حكمها: 500 جنيه حتى 5 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها، 1000 جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها، 2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيها.