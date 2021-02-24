محافظ بورسعيد: العمل متواصل في 17 محطة وقود للتموين بالغاز الطبيعي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن العمل متواصل لتحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى البنزين، بمختلف أحياء المحافظة من ضمن 6 محافظات يتم تطبيق فيها تحويل السيارات إلى غاز طبيعي، لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي، تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي، ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك الاجتماع الموسع، الذي عقده محافظ بورسعيد، مع مسؤولي شركة غاز تك وكارجاس، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء والأجهزة المعنية.

من جانب أخر أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة، والتي تؤثر على معدلات الإنجاز وتلتهم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030.

ووجه المحافظ، بضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وفئات المجتمع للعمل على رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية ووضع حلول لها وتنفيذ الخطط الموضوعة لقضايا السكان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ بورسعيد مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، والوفد المرافق له.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد وافق علي أنشاء وحدة السكان لسرعة الإستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف على تطورات الموقف السكاني وتداعياته، وذلك تنفيذآ لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني.

وأشار محافظ بورسعيد إلى إنه خلال الـ 3 أشهر المقبلة، سيتم إنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.