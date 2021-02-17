محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات لمتابعة تطورات الطقس السئ

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام المحافظة، اليوم، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في مواجهةتداعيات الطقس السىء فى كافة أحياء المحافظة.

وتابع «الغضبان»، مع رؤساء الأحياء وقيادات الأجهزة التنفيذية أعمال سحب المياه من الأحياء وتلقي البلاغات فى مختلف المناطق، كما أشرف على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة احتواء التداعيات، مشددا على استمرار العمل وتكثيف الجهود والتواجد الميدانى فى كافة الأحياء للانتهاء من أعمال إزالة المياه وعودة الأوضاع لطبيعتها.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة أية معوقات أو آثار سلبية نتجت عن الطقس السيئ والعمل على عودة الحركة المرورية وسيرها بانتظام، لافتًا إلى متابعته الموقف أولًا بأول مع كافة الأجهزة التنفيذية لحين استقرار الأحوال الجوية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء جهودها على مدار الساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر عبر الدفع بجميع سيارات كسح وشفط المياه، فيما حرص المواطنونعلى إرتداء الملابس الشتوية الثقيلة بعد فترة من الطقس المعتدل، وشهدت الأسواق التجارية حالةمن الركود بسبب الطقس البارد.

فيما أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحرى ببورسعيد توقف حركة الصيد موضحًا أن مراكب الصيد دخلت الميناء عصر أول أمس ولن تعود لنشاطها إلا بعد إعتدال الطقس وحذر أصحاب المراكب الصغير والصيد الفردى من الصيد على شاطىء بورسعيد لإرتفاع الأمواج إلى 7 أمتار.