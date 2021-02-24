ضبط تاجر مخدرات أصاب «كهربائي» بطلق ناري خلال مطاردة مباحث الدقهلية له

أصيب «كهربائي» بطلق ناري في قدمه، خلال مطاردة مباحث الدقهلية اليوم لتاجر مخدرات، حاول الهروب من القوة بعد أن ضبطت أحد زملائه، إلا أن القوات تمكنت من إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما كمية من المخدرات والأسلحة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، أنه حال تنفيذ وحدة مباحث مركز المطرية والقوة المرافقة إذن النيابة العامة، بضبط وتفتيش كل من: «محمد م. ا»، 25 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة الغصنة بندر المطرية، والسابق اتهامه في قضايا مخدرات وسلاح وضرب، و«السيد ا. ا»، 23 سنة، ومقيم بذات العنوان، تمكنت القوة من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته «بندقية خرطوش، و5 طلقات ومبلغ 1200 جنيه».

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وحاول المتهم الأول الفرار من قوة الشرطة بالتوك توك قيادته، وحال ذلك أطلق عيارا ناريا من طبنجة بحوزته محدثا إصابة المواطن «علي ع. م.»، 30 سنة، كهربائي، ومقيم بذات العنوان بطلق ناري بكعب القدم اليمنى والذي تصادف مروره مستقلا دراجته النارية.

وتمكنت القوات من مطاردة المتهم وضبطه وبحوزته سلاح ناري «طبنجة - ماركة حلوان» مطموسة الأرقام عيار 9 مم، و4 طلقات، ومبلغ مالي 980 جنيها، وبضبط التوك توك استقلاله، وبتفتيشه عثر على كمية لنبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر وزنت نحو «كيلو جرام واحد».

وبمواجهة المتهمان، في محضر الشرطة، اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارته غير المشروعة وأقر الأول بإحداث إصابة المجني عليه حال محاولته الهروب، وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، اتهم الأول بإحداث إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة؛ واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.