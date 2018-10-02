انتهت مطاردة أمنية بين قوة من مباحث قسم الشيخ زايد، وتاجر مخدرات، بإصابة الأخير بطلق ناري، أثناء محاولته الهرب من قوة أمنية، وجاء في محضر الشرطة أن المتهم عثر بحوزته على كمية من الهيروين والأقراص المخدرة.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد لتفقد الحالة الأمنية بالحى الأول دائرة القسم تمكنت من ضبط "سامح. س" 45 سنة موظف ومقيم بالهرم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 جم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وأرشد عن مصدر تحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص المتواجدين بالقرب من محل ضبطه يستقل سيارة ملاكي.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث الشيخ زايد، والرائد محمد المسلمي معاون المباحث، أنه حال توجه القوة لضبطه قام بالفرار هارباً بالسيارة، وعند محاولة استيقافه اصطدم بأحد أفراد الشرطة محدثاً إصابته، وعقب ذلك حاول الهرب مما دفع القوة إلى إطلاق عيار ناري تحذيري ولم يمتثل وتم إطلاق عيار ناري أخر نتج عنه إصابته، وتم ضبطه وتبين أنه يدعى "حسام" 30 سنة مالك مكتب رحلات ومقيم بالقاهرة.

وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جم وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 60 قرص مخدر، قطعة لمخدر الحشيش وزنت 3جرام، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطلقتين خرطوش من ذات العيار، ومبلغ مالي قدره 1800 جنيه، وهاتفين محمولين.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والسيارة في علمية النقل والترويج.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.