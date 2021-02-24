«الأعلى للإعلام» يستضيف وزير الخارجية في حلقة مغلقة غدا

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غداً الخميس، وزير الخارجية السفير سامح شكري في جلسة حوارية مغلقة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.

وقال المجلس، في بيان عاجل، منذ قليل، إنه من المقرر أن يتحدث الوزير عن تطورات الأوضاع السياسية محلياً وإقليمياً ودولياً، ويشرح التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، ويدير حوار مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.