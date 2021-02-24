أسامة الأزهري يهنئ المفتي بتجديد تعيينه: قدم مهاما جسيمة في وقت عصيب

هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد العمل له مفتيًا للديار المصرية حتى بلوغه سن المعاش القانونية.

وقال «الأزهري» في بيان له، إن دار الإفتاء قدمت مهامًا جسيمة في وقت عصيب، ولديها رؤية واضحة ومنهج ثابت في دعم قضايا الدولة، مشيرًا إلى أنها تواصل العمل ليلًا ونهارًا لتقديم الفتاوى الصحيحة والتصدي للشائعات المغرضة من قبل الجماعات الإرهابية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

فرحة داخل دار الإفتاء

وتشهد أروقة دار الإفتاء المصرية حالة من الفرحة، بعد صدور قرار من رئاسة الجمهورية، بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتيًا للجمهورية.

وهنأ أمناء الفتوى بالدار، الدكتور شوقي علام، على تجديد ثقة الرئيس فيه، كما تلقي مفتي الديار المصرية، عدة اتصالات من كبار المسؤولين والشخصيات العامة والدعوية.

ووجّه الدكتور شوقي علام، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار تجديد تعيينه مفتيًا للجمهورية، حيث قال في أول تصريح له بعد تجديد تعيينه، لـ«الوطن»: «هذا تشريف كبير من رئيس الجمهورية، ونسأل الله صالح الأعمال والقبول».

وزير الأوقاف

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمد له حتى سن المعاش، متمنيا للأخير وللدار كل التوفيق.

وأعرب «جمعة» في بيان له، عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية، في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.