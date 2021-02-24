عاجل.. البيئة تضبط مزرعة مخالفة على طريق المنصورية: بها حديقة حيوان

في اطار محاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي، نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية على مزرعة خاصة تقع على طريق ترعة المنصورية، للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.

ووردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بمزرعة خاصة بطريق المنصورية وسط الكتلة السكنية، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، فيما يتعلق بعمليات حيازة والإتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وفور ورود المعلومات، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 22 حيوانًا بريًا تمثل 6 أنواع، وهي أسدين أفريقيين وتمساح، إضافة إلى طائر بشاروش (فلامنجو)، و14 يمام قمري، و3 طواويس هندية، علاوة على فزان ذهبي، وذلك بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، ومصادرة الحيوانات المذكورة وإيداعها بحديقة الحيوان، والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف.