تتكلف 6 ملايين جنيه..الصحفيين تدشن محطة طاقة شمسية بدعم وزارة البيئة

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه تم الاتفاق مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على تدشين محطة طاقة شمسية بنقابة الصحفيين، وأن هناك مخاطبات رسمية بخصوص هذا المشروع.

وتشمل تفاصيل محطة الطاقة الشمسية الذي أعلن عن تدشينها نقيب الصحفيين في مؤتمر صحفي عقب ترشحه أمس، أنها تتكلف 6 ملايين جنيه، وأنه سيتم بنائها وتدشينها خلال الفترة المقبلة أعلى كافيتريا النقابة التي تقع بالدور الثامن من المبنى.

ومن المقرر أن تتحمل وزارة البيئة تكلفة إنشاء المحطة التي تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، لتوفر على النقابة مبلغا شهريا يقترب من 250 ألف جنيه فاتورة استهلاك كهرباء.

تلقى طلبات الترشح

وبدأت اللجنة أمس، تلقى أوراق الراغبين في الترشح على مقعد النقيب، و6 مقاعد لعضوية المجلس، وذلك حتى الثالثة عصرا، لمدة 5 أيام، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تلقي 24 طلب ترشيح في اليوم الأول، بواقع 4 مرشحين على مقعد النقيب و6 مرشحين على عضوية المجلس فوق السن، و14 مرشحا لعضوية المجلس تحت السن.

وحددت اللجنة الفترة ما بين 23 إلى27 فبراير الجاري، موعدا للطعون والتنازلات، ثم موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية يوم 5 مارس المقبل، ويوم 6 مارس الإعادة على منصب النقيب على أن يكون التصويت من 3 عصرا وحتى 7 مساء.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تؤجل الجمعية للانعقاد الثاني يوم 19 مارس المقبل، على أن تكون الإعادة على منصب النقيب يوم 20 مارس.

شروط الترشح

وألزمت اللجنة الراغب في الترشح بالدخول بمفرده إلى القاعة مقر تقديم طلب الترشح، وأن يوقع على تعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة.

وتتضمن شروط الترشح أيضا دفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية، و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، بينما يشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.