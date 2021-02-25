مسحة مجانية ووجبات جاهزة.. إجراءات الجامعات للطلاب بمناسبة الامتحانات

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة، منذ أمس، استقبال طلابها المقيمين بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجاري 2020-2021، وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقررت عددا من الجامعات الحكومية مكافأة طلابها تزامنا مع انطلاق موعد الامتحانات، بعدد من القرارات، أبرزها إجراء مسحة طبية لكل طالب بالمدن الجامعية، وعدم احتساب المدة المتبقية من الشهر الجاري في الإقامة بالمدن.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الإجراءات التي اتخذتها الجامعات استعدادا للامتحانات:

- إجراء مسحة مجانية لكل طالب مقيم بالمدن الجامعية للبنين والبنات.

- إجراء مسحة طبية لكل طالب يشتبه به قبل الدخول للجامعة؛ للتأكد من إصابته بالمرض من عدمه.

- توزيع كمامات مجانا على جميع الطلاب قبل الدخول للجامعة.

- توزيع المطهرات والمعقمات على الطلاب قبل الإقامة بالمدن الجامعية، وكذلك قبل دخول الامتحانات.

- عدم احتساب المدة المتبقية للإقامة بالمدن الجامعية من شهر فبراير الجاري.

- عمل كشف طبي وفحوصات لجميع منتسبي الحرم الجامعي قبل الامتحانات.

- تخصيص غرفة لكل طالب أو لكل طالبين كحد أقصى، وفقا للمساحة الكلية للغرفة.

- توزيع وجبات جاهزة على الطلاب بالغرف، بدلا من الانتظار والأكل بالمطعم.

- التعاقد مع شركات متخصصة لتجهيز وجبات الطعام المختلفة.

- التعقيم والتطهير اليومي للغرف بالمدن الجامعية.

- عدم تحميل الطلاب تكاليف إجراءات التعقيم والتطهير للمنشآت والغرف.

وتبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، من السبت المقبل، إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات ستكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط، ومن المنهج الدراسي للطالب الذي درسه خلال الترم الأول، وفقا لمنظومة التعليم الهجين.