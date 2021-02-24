اليوم.. بدء استقبال طلاب المدن الجامعية استعدادا للامتحانات

تبدأ المدن الجامعية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، من اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري، استقبال الطلاب والطالبات المقيمين، وذلك قبل انطلاق موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل 27 فبراير، وكشف عدد من رؤساء الجامعات عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا واتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الطلاب من الإصابة بالمرض.

وكشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم اليوم البدء في استقبال طلاب المدن بنين وبنات بمختلف المدن التي تتبع الجامعية، وذلك وفقاً لخريطة زمنية محددة، لافتا إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوها بأن سيتم عمل فحوصات شاملة على الطلاب قبل الالتحاق بالمدن الجامعية للتأكد من خلوهم من الفيروس.

الجامعات: التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب داخل المدن الجامعية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أنه سيتم إجراء الكشف الطبي والحراري على الطلاب قبل الدخول، فضلا عن إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، مؤكدا أن الامتحانات ستبدأ في الجامعة يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه سيتم البدء في تسكين طلاب المدن الجامعية من الجمعة المقبلة، وذلك قبل انطلاق موعد امتحانات الكليات بـ 48 ساعة، لافتا إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التشديد على ارتداء الكمامة لجميع الطلاب أثناء التواجد داخل المدن الجامعية، فضلا عن تسكين طالبين بكل غرفة كحد أقصى.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة اتخذ عددا من الإجراءات سيتم مراعتها خلال استقبال و اقامة الطلاب بالمدن الجامعية خلال الفترة المقبلة لحمايتهم من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم بدءاص من غد الخميس استقبال الطلاب، مع مراعاة إجراء الفحوصات الطبية المشددة للوقاية من الفيروس، وتخصيص غرف عزل للتعامل الفوري مع الطلاب المشتبه بهم.