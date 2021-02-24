حملات على مخابز ومنافذ سلع التموين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات، بتكثيف الحملات على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واكد المصيلحي ان تلك التوجيهات تأتي لصالح المواطن للحفاظ على الدعم المقدم له من الدولة على رغيف الخبز والذي يصل إلى 48 مليار جنيه سنويًا، والسلع التموينية المقدمة على بطاقة الدعم والذي يصل لـ36 مليار جنيه سنويا بإجمالي دعم يصل إلى 84 مليار جنيه سنويًا.

دعم السلع التموينية المقدمة على بطاقة التموين لـ36 مليار جنيه سنويا

وأشار المصيلحي، إلى أنَّه وجه المديريات بالمحافظات بعمل حملات لمحاربة الاستغلال والغش التجاري حفاظاً على صحة المواطنين، ففي محافظة المنيا قامت مديرية التموين بحملة مكبرة استطاعت من خلالها ضبط 2880 «عبوة سناكس ومقرمشات»، وضبط مخزن سلع غذائية وتمّ التحفظ على السلع الموجودة به ، وضبط 14 كرتونة سجائر مختلفة الانواع تم تجميعها بغرض الاتجار بسلعة مسعرة.

وفي الفيوم، استطاعت مديرية التموين ضبط 2400 زجاجة عصير بمصنع دون ترخيص ويقلد العلامات التجارية.

أما محافظة بني سويف، ف ضبطت المديرية فيها مصنع أعلاف يعمل دون ترخيص، إلى جانب 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد المخازن وتم التحفظ عليها.

وفي الغربية، ضبطت المديرية مطحن ملح بكمية تصل الى 11200 طن ، كما حررت المديرية عددًا من المحاضر ضد أصحاب مخابز جمعوا الدقيق المدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء و14 محضر نقص أوزان و3 محاضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.