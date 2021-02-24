مجلس جامعة أسوان يبحث إجراءات امتحانات التيرم الأول

عقد مجلس جامعة أسوان اجتماع دورته رقم 103 اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومستشاري رئيس جامعة أسوان، وعمداء الكليات، وأعضاء مجلس الجامعة.

افتتح رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب بالحضور أعضاء المجلس، مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مختلف اللجان بكليات الجامعة، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن خطة الجامعة استعداداً لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقررة بداية من يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، تطبيقا للضوابط وتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك طبقاً للجداول الامتحانية المعلنة بمختلف الكليات.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن الجامعة تعمل على مراعاة معايير العدالة والرأفة، تيسيراً على الطلاب، والعمل على تنفيذ خطة جامعة أسوان لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية، وقياس درجة الحرارة للطلاب بمختلف الكليات، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات، وذلك من خلال إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واستعرض المجلس أهم المشروعات الانشائية بالجامعة، التي يجري العمل بها على قدم وساق في الحرم الجامعي بصحارى، والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وكذلك كافة المنشآت الطبية بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة بأسوان الجديدة، والتي يجري تنفيذها، ومن المتوقع أن تمثل نقلة نوعية للمنظومة الطبية والصحية بجنوب الصعيد، ومنها ما تم افتتاحه مؤخراً، مثل وحدة الرعاية المركزية، التي تضم عدد 10 أسرة لخدمة المرضي بأسوان، وتطوير المستشفى الجامعي بأسوان بإضافة حوالي 300 سرير، وعدد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ 85% من مشروع إنشاء مبنى مستشفى الباطنة، المكون من 5 طوابق.

ويضم المستشفى 150 سريراً، موزعين على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى، كما يجري العمل بمشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ، وتتكون من مستشفى الاستقبال والطوارئ من 4 طوابق، كما تضم 150 سريراً آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، والعمل علي إنهاء مشروعات التوسع الحالية، وكذلك تجهيزات المطعم المركزي وصالات للطعام وغرف تعقيم ومغاسل مركزية وسكن للأطباء، وذلك بمبني العيادات الخارجية، فضلاً عن تطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية.

ووافق مجلس جامعة أسوان، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في وظائف مدرس وأستاذ مساعد، ومنح درجات علمية.