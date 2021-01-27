مجلس جامعة أسوان يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقدت جامعة أسوان، مجلسها رقم «102» اليوم، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وناقش مجلس جامعة أسوان اليوم، الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذ شملت فعاليات المجلس مناقشة خطة جامعة أسوان، للاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات، ومع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كل إمكانات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووافق المجلس، على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في وظائف مدرس وأستاذ مساعد، ومنح درجات علمية.

وعلى هامش انعقاد المجلس، قدم الطالب إسلام يوسف رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، درع الاتحاد لدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، تقديرا لجهوده المثمرة للارتقاء بالجامعة، ودعمه للأنشطة الطلابية خلال الفترة السابقة، وفي ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.