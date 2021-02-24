رئيس سفاجا تتابع إصلاح كسر خط مياه سفاجا القصير ورصف الطرق المتصدعة

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، موقع كسر ماسورة المياه بقطر 459‪ مم بالكيلو 17 طريق سفاجا القصير، للتأكد من إتمام أعمال شفط المياه، وعدم تسرب المياه وإعادة الشيء لأصله ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة، كما وجهت بإدارج الطريق في خطة الرصف نتيجة وجود تصدعات كبيرة في الأسفلت لتجنب وقوع حوادث.

وأكدت المغربي أن الكسر لم يؤثر على حركة المرور أو ضخ المياه لمدينة القصير لأن الكسر بالخط الجديد التجريبي المنفذ بطول 66 كيلو متر، في حين أن خط المياه القديم يعمل دون توقف، رافق رئيس المدينة، شركة المهندس عصام حمدي مدير فرع الشركة المهندس عصام حمدي، مدير فرع شركة المياه بسفاجا، ومدير إدارة المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية وإدارة منظومة النظافة.

جدير بالذكر أنه كشفت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر عن تلقي بلاغ بوجود كسر بخط مياه سفاجا - القصير الجديد، بالكيلو 17، وأكدت محافظة البحر الأحمر عبر بيان لها صباح اليوم الأربعاء أنه جارٍ عملية الإصلاح مع ضخ المياه لمدينة سفاجا بواسطة الخط القديم لحين الإصلاح.

وأوضحت محافظة البحر الأحمر عن وجود بعض تجمعات للمياه بطريق رأس غارب - الزعفرانة، وتم الدفع بالأجهزة والمعدات اللازمة وتم سير حركة السيارات.

وتهيب محافظة البحر الأحمر بجميع المواطنين توخي الحذر خاصة المسافرين على الطرق السريعة والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة حفاظا على سلامتهم.

وكثفت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد حسام كمال مدير مرور البحر الأحمر من التواجد على الطرق السريعة وانتشار الخدمات الأمنية ووضع علامات استرشادية؛ وحذرت السائقين من توخي الحذر على الطرق السريعة والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة وعدم السفر إلى للضرورة.