الكشف وعلاج 248 مواطنا بقرى سفاجا ضمن مبادرة «حياة كريمة» (صور)

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أمس الثلاثاء، أن قافلة طبية علاجية من أطباء صحة البحر الأحمر أجرت الكشف وصرف العلاج لعدد 248 مواطنا وإجراء 42 فحصا معمليا و6 حالات أشعة و32 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وشمت القافلة قرية النصر كيلو 85 وقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا التابعة لمحافظة البحر الأحمر وذلك على مدار يومى 22 و23 فبراير الجاري، مؤكدا على إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وفي سياق آخر، عقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع باسم جابر، ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة بالقاهرة، وعلا الشاذلي رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بسفاجا، لمتابعة سير أعمال اللجنة ومناقشة التشكيل الحالى للجنة الفرعية وتوضيح بعض المهام لتفعيلها.

أوضحت رئيس المدينة، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة المهام المنوط باللجنة القيام بها داخل مدينة سفاجا، حيث تختص وحدة حماية الطفل بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال.

وأشارت المغربي إلى أن الإدارة تضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلون لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم، مشيرةً إلى أن إدارة نجدة الطفل لها صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشّف لها إلى جهات الاختصاص.

وأكدت المغربي أن دور لجان حماية الطفولة هو الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، والاستغلال والإساءة والإهمال) من خلال العمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.