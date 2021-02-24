حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 25-2-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن تكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 10

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 19 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 18 11

السلوم 19 10

سيوة 21 10

بورسعيد 21 13

دمياط 20 12

الزقازيق 21 11

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

نويبع 22 14

طابا 21 13

كاترين 17 05

الطور 22 13

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 10

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 10

الوادي الجديد 23 10

شلاتين 25 15

أبو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 16