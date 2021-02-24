الأرصاد:تحسن الأحوال الجوية بدء من الغد وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الاثنين الماضي وبلغت ذروتها أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أن معظم مناطق الجمهورية تاثرت بأمطار كانت متوسطة الشدة وغزيرة، وكانت رعدية مصحوبة بالبرد على العديد من المناطق، خصوصًا السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والوجه البحري، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت «شاكر»، أنه مع غزارة الأمطار واستمرارها، وبسبب الطبيعية الجغرافية، تكونت في شمال سيناء سيول مساء أمس وصباح اليوم على بعض المناطق وبعض الوديان، ولكن لم يحدث أي خطورة أو مشكلات ولم يتم قطع أي طرق لأن السيول كانت خفيفة وتم التعامل معها بشكل فوري.

تحسن النسبي بالأحوال الجوية

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال حديثها مع الإعلامية جاكلين ماهر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن مناطق عديدة من القاهرة الكبرى تعرضت لأمطار مصحوبة بالبرد، وكانت رعدية على بعض الأماكن، وتكررت الأمطار على فترات اليوم وأمس، وفي ساعات الليل المتأخرة وفجر اليوم الأربعاء.

ولكن بداية من الساعات الأولى من ساعات اليوم، بدأ التحسن النسبي بالأحوال الجوية وسطوع آشعة الشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعظم المحافظات باستثناء منطقة خليج السويس وسيناء، ومازالت السحب تؤثر على هذه المناطق بشمال ووسط سيناء، وخليج السويس، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة ولايوجد منها مشكلات.

تحسن تام في الأحوال الجوية بدء من الغد

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة، أنه بدءً من الغد سيكون هناك تحسن تام في الأحوال الجوية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وارتفاع درجات الحرارة سيكون تدريجي حيث ستتراوح بين 21 و22 درجة والصغرى من 8 لـ 9 درجات.