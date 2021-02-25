تجميع بواقي لقاحات كورونا.. مقترح أمريكي يرفضه الأطباء: خطر وتلوث

تجربة جديدة اقترحها عدد من صيادلة الولايات المتحدة الأمريكية، تحت مسمى «التجميع»، تهدف لتوفير عدد أكبر من لقاحات كورونا، من خلال تجميع ما تبقى من اللقاح في قعر القارورة المخصصة لحفظه، وتجميعها مع بواقي اللقاحات في العبوات الأخرى؛ لإنتاج جرعات إضافية كاملة من اللقاحات، والاستفادة من ذلك في توفير أكبر قدر من لقاحات كورونا، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

ويوضح أطباء متخصصين وخبراء في الصيدلة والأدوية، والمناعة والتغذية، مدى فعالية هذه التجربة من عدمه، وإذا كانت تحمل خطورة على متلقي اللقاحات، في حديثهم لـ«الوطن».

خبير دوائي: تجربة تجميع اللقاحات مرفوضة علميا

وفي هذا الصدد، قال الدكتور هاني سامح، الخبير الصيدلي والدوائي، إن ذلك الاقتراح مرفوض علميا، سواء في لقاحات «كوفيد 19» أو غيره، كما أنه مرفوض تماما استخدام أو مشاركة الأمبولات لأكثر من مريض، بسبب ضوابط واشتراطات مكافحة العدوى، وهو ما أكده مركز مكافحة العدوى الأمريكي «cdc»، لافتا إلى أن هيئة الأغذية والدواء الأمريكية أصدرت بيانا ترفض به تلك الفكرة.

وأضاف «سامح»، أن هناك ضوابط تتم حيال الأدوية السائلة واللقاحات بشكل عام، ولا يصح التغاضي عن هذه المحاذير، وأن هذا الاقتراح صدر من بعض غير المختصين بالتعامل الطبي، الذين حكمت ظروف الجائحة بأمريكا الاستعانة بهم في مباشرات طبية تستوجب العلم بخصائص ومبادئ مكافحة العدوى، لافتا إلى أنه يمكنه قبول ذلك مع الأدوية على شكل أقراص أو كبسولات بشرط أن تكون مغلقة تماما، وبعد التأكد من سلامة توزيع التركيزات، وعدم التعرض لعوامل العدوى والتلف والتغيرات الفيزيائية والبيولوجية.

صيدلي: تجميع اللقاحات تجربة خطرة

وأوضح الصيدلي باهر السعيد، أن تنفيذ هذه التجربة مع وضع خطير مثل وباء كورونا مجازفة كبيرة؛ إذ أن تجميع بواقي اللقاحات سيكون من خلال حقن «سرنجات»، وهو ما يحدث التلوث في أثناء دخولها وخروجها من عبوة لأخرى، ويعرض اللقاحات للعدوى، لافتا إلى أن تلك التجربة لم تطبق من قبل في أي لقاحات أخرى.

وذكر «السعيد» أن تجربة تجميع اللقاحات تحتاج إلى تنفيذها درجة تعقيم تصل إلى 100%، ما يصعب تحقيقه في أغلب الأماكن، مشيرا إلى أنه إذا فتح المجال لهذه التجربة ستحدث الكثير من المشكلات، بسبب عدم تعقيم أغلب الأماكن بالقدر الكافي الذي يسمح بتنفيذها.

استشاري مناعة: خطورة تجميع اللقاحات في تأثيرها على الفعالية والمتلقي

من جانبها، أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، أن هذه التجربة غير علمية؛ إذ أنه طالما فتحت عبوة اللقاح تفقد تعقيمها المخصص خلال تصنيعها وتتلوث، لافتة إلى أنه طالما دخلت الحقنة «سرنجة» إلى العبوة وخرجت مرة أخرى تحدث بها مجرى للهواء، من الممكن أن يتسبب في دخول الفيروسات.

ونوهت نهلة عبدالوهاب، إلى أن دخول أي ميكروب إلى اللقاح يلوثه، وقد يؤدي إلى التأثير على فعاليته، مع حدوث أضرار لمتلقي اللقاح، لذلك لا يمكن فتح اللقاح أكثر من مرة، حتى أن اللقاحات التي تعطى لأكثر من شخص، ينصح دائمًا أن يطعموا بها معا في نفس الوقت، حتى لا يحدث تلوث لها في تكرار فتحها.