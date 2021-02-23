وزيرة الصحة لرافضي تلقي لقاحات كورونا: «راجعوا نفسكم مرة واثنين»

تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن رفض بعض الأطباء تناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث ذكرت أن مصر تأتي باللقاحات الذي يستخدمها العالم أجمع، «يعني إحنا مش جايبين لقاحات مخصوص لمصر، عدد أنواع اللقاحات اللي ظهرت عالميا قليل، زي سينوفارم واسترازينكا ومودرنا وفايزر».

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، «كل العالم بدأ في تلك اللقاحات وبقالهم مدة بياخدوها، وأعتقد أن التخوف من أخذ اللقاحات في مصر هيبقى فيه مبالغة، ده أنا قصدت دخول التجارب السريرية للقاح وكان لم يُقر بعد عشان أشجع المجتمع كونه حاجة جديدة».

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه طالما العالم أجمع توافق على هذه اللقاحات، فإن التخوف منها «مش هقول مبالغ فيه، بس هقول نراجع نفسنا مرة واتنين»، موضحًة أن اللجنة العلمية في مصر ذكرت أن النشر العلمي عن التجارب الخاصة باللقاح لمن هم فوق الـ 65 عامًا غير كافٍ حتى الآن.

وتابعت: «محتاجين إننا نشوف تقارير الناس اللي أخذت أسترازينكا، وتجارب كثير من الدول اللي أعطت لمواطنيها، فوق سن 65 سنة، الدول هتبدأ تنشر واحنا من هذا النشر هانبني عليه، ونتيح اللقاح لفوق 65 لاسترازينكا بعد اطمئنان اللجنة العلمية هيبقى متاح بس يكون فيه نشر علمي يدينا قوة في اتخاذ هذا القرار».