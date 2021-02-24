محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حريق «برج الـ47»

اطمأن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ونائبه وعمرو البشبيشي، على الحالة الصحية للمصابين في الحريق الذي اندلع داخل إحدى الشقق في الدور الـ13 بأحد الأبراج السكنية في منطقة الـ47 بمدينة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، والذين تم نقلهم إلى المستشفى العام.

وأثناء زيارته لمستشفى كفر الشيخ العام، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومسئولي قسم الحروق، بتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين ومتابعتهم، داعياً الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبد الرؤوف حمد، مدير المستشفيات، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ.

واندلع حريق هائل في وحدة سكنية بالدور الـ13 ببرج سكني بمدينة كفر الشيخ، مما أسفر عن إصابة طبيب وزوجته وابنتهما، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين، تم نقل اثنين منهم للمستشفى، بينما تم تقديم الإسعافات اللازمة لـ3 مصابين في موقع الحادث.

وأوفد اللواء جمال نور الدين رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لمتابعة أعمال إخماد النيران، فيما تابعت وكيل وزارة الصحة نقل المصابين للمستشفى، موجهاً الشكر لرجال الأمن والدفاع المدني ورجال الإسعاف ومنظمات المجتمع المدني، التي شاركت في إخماد الحريق، والمساعدة في نقل المصابين.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً من شرطة النجدة، في وقت سابق اليوم الأربعاء، يفيد بنشوب حريق ضخم في أحد الأبراج السكنية بمنطقة الـ47، فوجه بسرعة انتقال الحماية المدنية، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على تطورات الحريق، فيما بدأت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لبيان أسباب وملابسات الحريق، والذي تبين أنه نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز.