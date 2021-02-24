عاجل.. إصابة 4 أشخاص في حريق برج سكني بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام بعاصمة المحافظة، 4 مصابين في حريق برج سكني، بمنطقة الـ47، وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية وجروح متعددة باليد والوجهة والبطن والساقين وحالة اختناق لأحد المصابين.

ورفعت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، الذي يبعد أمتارا قليلة عن منطقة حريق البرج السكني، مؤكدة أنه جرى استقبال جميع الحالات بوحدة الاستقبال وإجراء الإسعافات الأولية؛ ومن ثم تحويل ثلاث حالات لقسم التجميل والحروق لإجراء مزيد من الفحوصات وجار التعامل معهم وعمل اللازم.

فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل المصابين، بينما هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وجار السيطرة عليه، فيما انتقلت القيادات الأمنية إلى هناك، لمعرفة سبب الحريق.

وسنوافيكم بالتفاصيل.