هندرسون يدخل مستشفى ليفربول حتى نهاية الموسم

يبدو أن مصائب ليفربول الإنجليزي في الآونة الأخيرة لا تتوقف، إذ جرى نقل قائد الفريق جوردان هندرسون إلى مستشفى الريدز، التي تضم فيرجيل فان دايك، جو جوميز، نابي كيتا، بن ديفيز ودييجو جوتا، على أثر الإصابة التي ألمت به أثناء مشاركته في لقاء إيفرتون.

وخسر حامل اللقب في ديربي ميرسيسايد بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت الخسارة أمام الجار إيفرتون، هي الرابعة تواليا للفريق الأحمر على ملعبه، ليواصل سلسلة الهزائم المخيبة، التي منى بها في موسم الدفاع عن لقب البريميرليج، الذي عاد به إلى خزينة النادي بعد غياب 30 عاماً.

وبحسب صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية، فإن الإنجليزي هندرسون سيغيب عن الملاعب، مدة تتجاوز الستة أسابيع، من أجل التعافي من الإصابة التي ألمت به مؤخراً في لقاء إيفرتون.

ونوهت الصحيفة بوجود شكوك حول زيادة مدة الغياب وقد تتضاعف، حال عدم تحسن حالته بالشكل المنتظر، ما يعني خروجه من حسابات يورجن كلوب بشكل كامل.

ويغيب هندرسون، عن المشاركة مع منتخب إنجلترا، في المباريات المرتقبة، والتي ستكون أمام بولندا، ألبانيا وسان مارينو، ما بدوره سيشكل أزمة كبيرة بالنسبة لجاريث ساوثجيت المدير الفني للأسود الثلاثة.

ويعاني ليفربول من أزمة طاحنة، على مستوى منافسات الدوري الإنجليزي، الذي ابتعد فيه عن المنافسة داخل المربع الذهبي للبريميرليج، ليقف في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 40 نقطة، بفارق 19 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.