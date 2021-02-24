«فاجعة» مركب مريوط.. أم تخسر أطفالها الثلاثة وأب يفقد عائلته بالكامل

«الموت أرحم بكتير»، كانت هذه العبارة الأبرز التي أطلقتها مجموعة من بدو قبيلة «المطاريد»، أثناء متابعتهم لانتشال جثث ضحايا كارثة غرق مركب في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، التي راح ضحيتها 14 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتركت الفاجعة حالة من الحزن العميق خيمت على أهالي قرية «الهوارية»، بعدما فقدت سيدة أبنائها الثلاثة، وترقد حالياً في العناية المركزة، ويطلب لها الجميع أن يمن الله عليها بالصبر، عندما تستعيد وعيها وتعرف ما جرى لأبنائها، بالإضافة إلى أب فقد أبناءه الخمسة نتيجة الكارثة.

«طرابلسي منصور»، أحد كبار أهالي المنطقة، أكد لـ«الوطن»، أن أحد أصعب المشاهد التي خلفتها هذه الفاجعة، يتجسد في نجاة إحدى السيدات من الغرق، بينما لقي أبناؤها الثلاثة مصرعهم جميعاً، وتابع قائلاً: «ربنا يصبرها، مش عارفين هتعمل أيه لما تعرف اللي حصل، كان الموت ليها أرحم بكتير من اللي حصل لها».

وبحسب «منصور»، فإن الأم ما زالت على قيد الحياة في المستشفى تتلقى العلاج في غرفة العناية المركزة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تعلم ما حدث لأبنائها، متمنياً من الله أن يلهمها الصبر والسلوان على ما فقدته.

مشاهد الحادث المأساوي لم تقف عند هذا الحد، بل سطر قصة أكثر حزنا وأشد ألماً، تجسدت في فقدان رجل لزوجته وأبنائه الخمسة، خلال تلك الرحلة المشؤومة، حيث تركهم يتنزهون، بينما بقي هو في عمله، منتظراً عودتهم، ولكن لم يعود له سوى خبر موتهم جميعاً.

وقال «مجاهد احمد»، أحد أقارب الضحايا، إن أصعب ما في هذه الكارثة هو فقدان قريبه «محمود جابر» لزوجته وأبنائه الخمسة، مشيراً إلى أن الزوجة والأبناء خرجوا في رحلة على المركب للتنزه، بينما بقي هو في دكانه لمواصلة عمله في انتظار عودتهم، حتى جاء خبر وفاة زوجته وأبنائه جميعاً، الذي نزل عليه كالصاعقة.

وأضاف «مجاهد» قائلاً لـ«الوطن» إن الأب أصبح في حالة يرثى لها بعدما وصل له خبر وفاتهم، ولا يصدق فقدان كل عائلته في لحظات معدودة.