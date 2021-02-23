الدفع بغواصين للبحث عن المفقودين في حادث غرق مركب الإسكندرية

قال إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، المتطوع للبحث عن الغرقى، إن الفريق دفع بثلاث سيارات وغطاسين إلى موقع حادث غرق المركب التي كانت تقل 19 فردا من عائلة «مطيريد» من بدو الإسكندرية، للبحث عن المفققودين.

وأضاف «المالحي»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن أكثر من 10 غواصين وصلوا لمساعدة قوات الإنقاذ النهري في عمليات البحث خلال الساعات الأولى من وقوع الحادث أمس، بينما تم المد الإضافي صباح اليوم للمساعدة في عمليات البحث في الأعماق، وسط تقلبات جوية تحتاج إلى مساعدة من الغطاسين ذوي الخبرة.

كان مركب يقل 19 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية، وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن 4 وحدات من الإنقاذ النهري ما زالت تواصل جهود البحث عن المفقودين.

وأضاف المحافظ: «لم يتم حصر عدد المفقودين حتى الآن.. نتواجد مع الأهالى لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث على سطح البحيرة حتى الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة».