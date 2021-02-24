حاتم عمور يستعد لإطلاق أول أغنية من ألبوم بلاحدود بعنوان «Allo Les Am»

يستعد الفنان المغربي حاتم عمور، لإطلاق كليب أغنيته الجديدة «Allo Les Am» وذلك يوم الثلاثاء المقبل على قناته الرسمية بيوتيوب.

وتعامل حاتم في هذه الأغنية، مع محمد المرابط على مستوى الكلمات والألحان، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي، كل من بلال أفريكانو بمساعدة جبرون.

أما كليب الأغنية، جرى تصويره مشاهده بكل من مدينتي مراكش والصويرة، تحت إشراف المخرج عبدالرفيع العبديوي وإدارة فينة لأنس الكاد.

«ألو ليزامي»، أغنية باللهجة المغربية، وهي أولى أغاني ألبوم بلاحدود لحاتم عمور لسنة 2021، الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إلى أغنية باللغة الإسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.

سيشكل هذا الألبوم، نقلة نوعية في مسيرة عمور الفنية، إذ يتضمن توليفة من لهجات عديدة، وألوان موسيقية مختلفة، من بينها اللهجة المغربية، التي يعتبر سفيرا لها، ويحرص دائما على توضيفها، إضافة إلى أغاني أخرى باللهجتين الخليجية والعراقية ومفاجآت أخرى، سيتم الكشف عنها لاحقا، خلال صدور أغاني الألبوم.

كما من المرتقب أن يختار عمور أغاني من ألبومه الجديد، لتصويرها على شكل فيديو كليب، على أن يتم إصدارها بشكل تدريجي تماشيا مع النمط الذي نهجه في إصدار ألبوم بلاعنوان.

يشار أن «بلا عنوان» آخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحا كبيرا، واستطاع أن يكون حديثا مهما بالنسبة لمواقع التواصل الإجتماعي ومؤشرات البحث عقب طرحه، كما تصدر تريند على يوتيوب، وحققت اغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالا، بالإضافة إلى حصوله على نسبة استماع كبير على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات الوطنية والعربية.