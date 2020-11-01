الشاب خالد عن حاتم عمور: فنان ذكي ويمتلك مقومات العالمية

حل الفنان الجزائري الشاب خالد "ملك الراي"، ضيفًا على أولى حلقات برنامج "رشيد شو"، في موسمه الثامن على القناة الثانية المغربية، في جو من المرح.

قام الشاب خالد بأداء أغاني كثيرة من بينها أغنية من التراث الشعبي المغربي "الميمة"، "طريق الليسي"، "بختة"، "عبدالقادر يابوعلام"، وغيرها من الأغاني التي طبعت مسيرة خالد الغنائية.

وعن سؤال مقدم البرنامج رشيد العلالي من الفنانين الشباب المغاربة من لديه مقومات أن يصبح فنانًا عالميًا، أجابه "خالد": حاتم عمور فنان ذكي ويحب تطوير نفسه خصوصًا بعد النجاح الذي حققه ألبومه الأخير.

يشار إلى أن آخر أعمال حاتم عمور، "يالساكن"، وهي أغنية شعبية من التراث المغربي من توزيع محمد الشرابي وإشراف طارق برداد.

وكان شارك الشاب خالد في حفل تطبيق أنغامي "أون لاين" لصالح المتضررين من انفجار بيروت، وبدأ الحفل بأغنيته الشهيرة "ديدي".

وفي شهر أبريل الماضي قال "ملك الراي"، إنه لم يحزن عندما تداول البعض خبر وفاته بفيروس كورونا، وتابع: "من زمان يقولوا خالد مات في صدام سيارة وغيرها وكنت بشوف الحاجات عادي، العالم أصيب بمحنة وعيب حد ينال من أخيه بهذا الشكل"، مضيفًا خلال حواره في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه لا يفضل أن يتدخل أحد في حياته الشخصية، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.