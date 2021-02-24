طرح بوسترات فيلم الإنس والنمس.. «صور»

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس، بوسترات العمل الخاصة بنجومه، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.

الفيلم من بطولة النجم محمد هنيدى ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، وهو من تأليف شريف عرفة، كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة.

تدور أحداث الفيلم، في في إطار كوميدى رعب، ويجسد هنيدى شخصية جديدة ومثيرة، حيث يتعرض لكثير من المشكلات بسبب مهنة والده، التي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع تتابع الأحداث يقع هنيدى فى حب منة شلبى، و يتزوجها، الفيلم منتظر عرضه قريبا.