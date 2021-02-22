محمد هنيدي وأمير كرارة يغنيان «يا ليلة ما جاني الغالي» (فيديو)

عبر الفنان محمد هنيدي، عن مدى حبه لأساتذة الكوميديا في مصر، قائلا: «مصر دائما غنية بعباقرة التمثيل الكوميدي، وعندي في البيت لوح لكل الممثلين العظماء بداية من نجيب الريحاني وفؤاد المهندس وغيرهم من العظماء، أنا حافظ كل أفلام وسيناريوهات نجيب الريحاني، وجت عليا فترة كنت بنام على أفلام نجيب الريحاني».

وشارك «هنيدي»، مع الفنان أمير كرارة مقدم برنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «on»، الغناء والرقص؛ إذ غنيا أغنية «يا ليلة ما جاني الغالي»، بصحبة المطرب علي الألفي.

وقال الفنان محمد هنيدي، إنه مُحب للسهر، سواء بسبب شغله أو بصفة عامة، لطبيعة شغله في المسرح، واصفا السهر بـ«أحلى عيشة»، معبرا عن حبه لمنطقة إمبابة: «بلدي، أحلى مكان، وبداية السهر كانت فيه، سهر بفكر أعمل إيه، سهر عشان المذاكرة، سهر قاعدة مع صحابي على النيل، أنا من إمبابة وكل عيلتي هناك، وإخواتي والأهل لسة موجودين هناك، كل الحب والتقدير لإمبابة.. أجدع ناس».

وأضاف: «كنت بحب ألعب كورة مع صحابي في الشارع، وطول الوقت أهلي يقعدوا يندهوا عليا، خاصة في الشهر الكريم، كان السهر له طعم حلو أوي، ولعب الكورة، والسهر جزء كبير من حياتنا ويكفي أن أم كلثوم غنت للسهر، ربنا يخلي السهر والمزاج الحلو».