محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير شارع «المنيل» بمصر القديمة

افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير شارع «المنيل» بحي مصر القديمة، بطول 1.3 كيلومتر، بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليون جنيه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات الخاصة بالمواطنين، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم، مؤكداً أن خدمة المواطنين هي الأولوية الأولى لمحافظة القاهرة.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير شملت رصف وتخطيط وإنارة وتشجير شارع المنيل بالكامل، وميادين «الباشا والسرايا والروضة»، بالإضافة إلى تطوير حديقة «الهامي حسين»، بميدان السرايا ، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق بين المحافظة والمجتمع المدني.

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أنه تم مراعاة اللمسة الجمالية في تطوير الشارع، خاصةً في تطوير الجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة، لتتناسب مع الطابع المميز لحي المنيل.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الميادين والأماكن العريقة بالعاصمة، والتي تحمل طابعاً مميزاً، ومن ضمنها حي المنيل، الذي يعد من أعرق أحياء القاهرة.

وقد لاقي تطوير الشارع استحسان المواطنين، الذين عانوا من سوء حالة الشارع لفترة طويلة، بسبب الأثار المترتبة على أعمال البنية التحتية التي تمت به خلال الفترة الأخيرة.