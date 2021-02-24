التنمية المحلية: إشراك المواطنين فى «منظومة النظافة» يضمن استمرارها

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية رفع الوعى البيئى لدى المواطنين فى التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والمعيشية والصحية للمواطنين على النحو الحضارى الذى يليق بمصر وعرض قصص النجاح المختلفة فى مجال تدوير المخلفات.

وأشار الوزير فى بيان للوزارة، اليوم، إلى أن البرنامج الثالث من منظومة النظافة والخاص بالدعم المؤسسى يتضمن حملات التوعية والدور الإيجابى للمبادرات المجتمعية التى تساهم فى إشراك المواطنين فى تطبيق منظومة النظافة لضمان نجاحها واستمراريتها.

وأكد «شعراوى» قيام الوزارة بتشجيع ورعاية عدة مبادرات مجتمعية لتفعيل منظومة النظافة، من بينها لوكيشن فيو، وهى عبارة عن مبادرة للنحت والرسم باستخدام المخلفات، ومبادرة «معاً لنرتقى» للرسم والتجميل وعمل جداريات، ومبادرة «ملتزمون يا وطن»، ومبادرة «مجلس إدارة الشارع»، إضافة إلى مبادرة «صوتك مسموع»، التى نفذتها الوزارة لتلقى شكاوى المواطنين فى عدة قطاعات من بينها قطاع النظافة والمخلفات، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتواصل مع منظمات المجتمع المدنى لتعميم التجارب الناجحة فى مراكزها وقراها، وتفعيل المشاركة المجتمعية لنظافة الأحياء والقرى من خلال قاطنيها.