وزير التنمية المحلية يجري حركة محدودة لرؤساء مدن القليوبية 

قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إجراء حركة تغييرات محدودة لرؤساء مدن محافظة القليوبية، حيث قرر تعيين اللواء خالد محمد المحمدي رئيساً لمدينة الخصوص، نقلاً من رئيس مدينة ومركز شبين القناطر لمدة عام.

كما تقرر تعيين خالد حامد العرفي رئيساً لمدينة ومركز شبين القناطر، نقلاً من مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية لمدة عام، ونقل نادر سعيد من رئيس مدينة الخصوص، للعمل بديوان عام محافظة القاهرة، لحين بلوغ سن المعاش.

وفي وقت سابق، أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قراراً بتكليف مجموعة من العاملين بديوان عام المحافظة والمدن والمراكز والأحياء للعمل بمنصب نواب لرؤساء المدن والمراكز والاحياء، وذلك بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأوضحت محافظة القليوبية أن هذه القرارات تأتى فى إطار الحرص على تحقيق طفرة فى كافة الأعمال والخدمات التى تقدمها الوحدات المحلية، وذلك من خلال ضخ دماء جديدة بقيادات الصف الثانى بالوحدات المحلية، ونقل بعض القيادات إلى مواقع أخرى.

وتضمن القرار فى مادته الأولى بندب ويعدل ندب كل من الأتية أسماؤهم بعد بالعمل نائبا ًلرئيس الوحدة المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك على النحو التالى

يكلف محمد السيد أحمد غنيم، ومصلحى جمال مصلحى هدية للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر

ويكلف حمادة السيد عفيفى، وياسر إبراهيم عبد الحميد للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها

ويكلف مصطفى محمد محمد حسانين، وسمير محمد عمر للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ

وتكلف سلوى أبو العينين محمد أبو العينين للقيام بعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها

ويكلف محمد عبد الغنى فوزى والسيد عبد العظيم أبو المجد للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليو

ويكلف إيهاب مهدى رمضان، ومجدى صلاح محمد البكرى للقيام بعمل نائبى رئس حى غرب شبرا الخيمة

ويكلف محمد على عبد المقصود ومختار عبد الرحمن شداد للقيام بعمل نائبى رئيس حى شرق شبرا الخيمة

ويكلف حنفى محمد حنفى عبد الرازق، وهانى عبد السميع محمد على للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمدينة الخصوص

ويكلف محمد إبراهيم محمد علام، والسيد مصطفى الأكشر للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية

ويكلف ناصر سيد عبد اللطيف، وعلاء حسنى محمد شرف للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر

ويكلف طلال الحسينى دياب على، وعبد المنعم محمد عطيه العزب للقيام بعمل نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.