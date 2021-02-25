تركيب 480 ألف عداد كهربائي «مسبق وذكي» في 3 محافظات بالصعيد

نجحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظات بني سويف والفيوم والوادي الجديد، لتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

خدمة 800 ألف مشترك في بني سويف

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه بلغ عدد المشتركين بمحافظة بني سويف 800 ألف، عام 2020، بزياده قدرها 145 ألف، عما كانت عليه عام 2014، لافتا إلى تركيب 190 ألف عداد مسبق الدفع، و4000 «ذكي»، مع تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة، بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمة، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات، ومنها برنامج الشباك الواحد، وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات بكل هندسة.

وأكد «شمعة» أن أعمال تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدت إلى خفض متوسط زمن العطل، سعيا إلى تحقيق رضاء المشتركين.

رفع كفاءة الشبكة لتأمين المواطنين بالوادي الجديد

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه بلغ عدد المشتركين بمحافظة الوادي الجديد 105 آلاف عام 2020، بزياده قدرها 25 ألف عما كانت عليه عام 2014، لافتا إلى تركيب 101 ألف عداد مسبق الدفع، و1208 «ذكي».

وقال المهندس رأفت شمعة، إنه نفذت 33 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية، لتأمين المواطنين من المخاطر بالمحافظة، بإجمالي تكلفه 15 مليون جنيه، بطول 14 كم.

مواكبة التطور التكنولوجي في الفيوم

وأوضح «شمعة» أن عدد المشتركين بمحافظة الفيوم بلغ حوالي 695 ألف عام 2020، بزياده قدرها 100 ألف عما كانت عليه عام 2014، لافتا إلى تنفيد 155 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بالمحافظة، بإجمالي تكلفة 80 مليون جنيه، بطول 70 كم.

وأضاف رئيس الشركة، أنه في مجال مواكبة التطور التكنولوجي ومعالجه أخطاء فواتير الكهرباء التي كانت من أهم مشكلات العملاء، ركب 180 ألف عداد مسبق الدفع، و3600 «ذكي»، مشيرا إلى الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش، لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.