محافظ الإسكندرية يوجه بمراجعة تراخيص جميع المراكب الصغيرة

اعتبر محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أن كارثة غرق مركب في ملاحات ببحيرة مريوط، قرب مدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، مساء يوم الاثنين الماضي، أصابت جميع أبناء المحافظة بصدمة بالغة، مشيراً إلى أن غالبية أهالي المنطقة، التي وقع فيها الحادث، يمتلكون مراكب غير مرخصة، من بينها المركب الذي تسبب في وقوع الكارثة.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم التواصل مع وزير الزراعة ومدير هيئة الثروة السمكية، من أجل التنسيق للإشراف على المراكب العاملة في بحيرة مريوط، نظراً لأن البحيرة يعود إشرافها إلى هيئة الثروة السمكية، لافتاً إلى ضرورة عدم الخروج للتنزه أثناء وجود الأمطار والطقس السيئ.

مراجعة تراخيص الفلوكات

وأضاف «الشريف»، في مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية MBC مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن المحافظة تراجع تراخيص السفن الصغيرة والفلوكات، كما تناشد المواطنين الاستماع إلى نصائح الأرصاد، بسبب وجود موجة طقس سيئ تشهدها البلاد، خاصةً المحافظات الساحلية، وطلب بضرورة الالتزام بالعدد الأقصى لركاب القوارب والمراكب الصغيرة، لتقليل فرص الحوادث إلى الحد الأدنى.

قصة غرق مركب مريوط

يشار إلى أن أهالي الإسكندرية استيقظوا، قبل يومين، على خبر وفاة مواطنين من عائلة واحدة من قبائل عربية مقيمة في منطقة الإسكندرية في بحيرة مريوط، وسط وجود وفيات من الأطفال، أثناء عودتهم من رحلة «زردة»، على إحدى الجزر في بحيرة مريوط، مساء أمس الأول الاثنين.