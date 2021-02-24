كيف سقط «سفاح الجيزة» في قبضة المباحث؟.. طرف الخيط «خاتم ذهب»

رغم تقديم أسرة فاطمة زكريا، إحدى زوجات قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ«سفاح الجيزة"» لـ6 بلاغات عن اختفائها واتهامهم بوقوف زوجها الاختفاء، إلاّ أنّ جميع البلاغات تم حفظها لعدم وجود دليل على الاتهام، لتلعب الصدفة دورها عن طريق عملية بيع و شراء لم تتجاوز مدتها 10 دقائق كانت كفيلة بالإيقاع بالمتهم والكشف عن تسلسل جرائمه الأربعة التي بدأها عام 2015 حتى عام 2017، وذلك عقب سفره إلى محافظة الإسكندرية من أجل الزواج من طبيبة صيدلانية تدعى «نهى» ليكون ذلك هو طرف الخيط الذي تسبب في إحالة أوراقه إلى المفتي مرتين خلال 48 ساعة.

6 بلاغات وخاتم ذهب

«يا دكتورة جوزك من كام يوم جيه باع خاتم ذهب بتاعك»، جملة قصيرة أبلغ بها «جواهرجي» زوجة المتهم قذافي والذي كان حينها يعرف باسم رضا محمد عبد اللطيف، حيث انتحل الجاني شخصية صديقه الذي تخلص منه بقتله بالسم و دفن جثمانه في الجيزة، وتزوج وأنجب ونسب نجله الذي أطلق عليه اسم يأمن إلى شخصيته الجديدة.

بمجرد رؤية الزوجة للخاتم لدى «الجواهرجي» الذي اعتادت على التعامل معه حتى اتجهت إلى قسم شرطة الحضرة وحررت بلاغات ضد رضا محمد عبد اللطيف، تتهمه فيها بسرقة مشغولاتها الذهبية وبيعها دون علمها، ليتم القبض على المتهم وإيداعه الحجز بقسم الحضرة.

في الوقت ذاته كان ذوو المجني عليه «رضا» قد تقدموا ببلاغات لمعرفة مصير الضحية الذي اختفى في أبريل عام 2015، ليقوم قسم الشرطة بالتواصل مع أسرته في الجيزة وإبلاغهم أنّ الشخص الذي يبحثون عنه منذ سنوات محتجز لديهم في الأسكندرية، ليتوجه أشقاؤه رفقة محاميهم على الفور إلى قسم الحضرة، وهناك كانت المفاجأة التي لم تكن في الحسبان، قذافي صديق العائلة انتحل شخصية صديق طفولته، وهو من يقف خلف القضبان.

أشقاء رضا:

بمجرد رؤية أشقاء المجني عليه لوجه المتهم حتى أبلغوا قسم الشرطة بما أقدم عليه صديق الضحية من انتحال لشخصيته وشكوكهم في كونه تخلص من شقيقهم، لتقوم مباحث قسم الهرم حيث مسكن المتهم بإجراء تحرياتها اللازمة، والتي توصلت إلى جرائم القتل الأربعة التي ارتكبها السفاح في حق صديقه وشقيقة إحدى زوجاته وزوجته و سيدة تعمل لديه في محل للأجهزة الكهربائية.