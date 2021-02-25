تجنب الألعاب واهتم بـUSB.. نصائح للتغلب على مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف

يعاني البعض مع ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي التي يشعرون بها، وهي إحدى المشاكلات الشائعة التي تواجه مستخدمي «المحمول» عموما.

ويحاول الكثيرين التوصل إلى حل لعلاج مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف، ولكن يجب البحث أولا عن الأسباب التي قد تؤدي إلى سخونته، مثل استخدامه في أثناء الشحن، وكذلك في أثناء الشحن السريع الذي يجب تجنبها، وفقا لما ذكره موقع «البوابة العربية للأخبار التقنية».

نصائح للتغلب على مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف

- إذا لاحظت ارتفاع حرارة الجهاز أثناء الشحن، افصل الشاحن من الجهاز وأغلق التطبيقات المفتوحة، وانتظر حتى يبرد الجهاز، ثم ابدأ في شحنه مرة أخرى.

- حاول بقدر الإمكان الابتعاد عن ترك هاتفك الذكي في بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة مثل تركه داخل السيارة في فصل الصيف، أو تعريضه لضوء الشمس المباشر لوقت كبير.

- يفضل استخدام كابل USB معتمد من الشركة المصنعة للهاتف الذي تستخدمه، خاصة أن استخدام كابل تالف أو USB غير أصلي يؤدي إلى سخونة الجزء السفلي من الهاتف في أثناء الشحن.

- لا تستخدم التطبيقات التي تتطلب المزيد من الطاقة لفترات طويلة جدا.

- تجنب بقدر الإمكان تشغيل الألعاب القوية وعالية الجودة على الهاتف؛ لأنها تستنزف طاقته بسرعة، وترفع درجة حرارته عند الاستخدام لفترة طويلة، لذا أحرص على استخدام هذه الألعاب بالقدر المعقول.

- عند مشاهدة فيلم أو مقطع فيديو لمدة زمنية طويلة، يفضل عدم تشغيله على أقصى سطوع للشاشة، بل ضبط السطوع على قيمة متوسطة.

- تحقق من أنك حدثت النظام في هاتفك الذكي لآخر إصدار، ففي بعض الأحيان تأتي هذه التحديثات بحل لبعض المشاكلات المتعلقة بالطاقة.

- ألغي بعض المزايا عند عدم حاجتك لها، مثل إيقاف الشبكة اللاسلكية، وكذلك البلوتوث والـGPS.

- لا تشغل فيديو لفترات طويلة بالدقة العالية؛ لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف، لذلك يفضل تجنب تحديث التطبيقات أو تشغيل أي تطبيقات في الخلفية، في أثناء التشغيل.

- عليك التأكد من عدم وجود أي مشكلات أو أعطال في البطارية الخاصة بالهاتف.