«الضرائب»: أي عقار ورث بعد 2018 سيدفع مالا للدولة.. والبائع المسؤول

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الضرائب العقارية لا يخضع للشقق الموهوبة، أو تصرفات الوارث فيما ورد إليه من مورثة، ولا تخضع للضريبة حتى مايو 2018، ولكن من سيورث بعد هذا التاريخ سيكون خاضعا لها، مع استثناء الوحدات السكانية الموجودة في القرى والنجوع والكفور، وكذلك التعويض الناتج عن نزع ملكية العقار للصالح العام.

وأضاف «محروس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «MBC مصر»، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الشراء من شخص اعتباري مثل الشركات أو البنوك يجعل الشخص غير خاضع للضريبة العقارية.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الشراء من شخص طبيعي هو الذي يخضع للضريب العقارية، منوها إلى أن المسؤول عن دفع الضريبة البائع أو المتصرف، وهذه تدفع في كل مرة يباع فيها العقار، موضحا أن المشتري لا يتحمل دفع الضرائب العقارية؛ فالشخص المسؤول هو البائع.

وردا على وجود إمكانية لتخفيض قيمة الضرائب المقررة من جانب وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن القانون عدل لتصبح الضريبة 2.5%، بعد أن كانت 5%، منوها إلى أن الجميع ينتظر قرار مجلس النواب؛ لأنه الجهة الوحيدة التي ستحدد القانون الجديد.