الاتصالات: الدولة تتيح تقديم الضرائب العقارية عبر الإنترنت لفترة قصيرة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة ستقدم خدمة الضرائب العقارية عبر البريد والإنترنت لتفادي الزحام أثناء وجود جائحة فيروس كورونا المستجد؛ لذا سيتم توفير الخدمة على بوابة مصر الرقمية وسيكون على الشخص ملء استمارة قبل نهاية مارس المقبل، كما أن مكاتب البريد ستظل تعمل وسيقدم العمال خدمة للأشخاص لملء الضرائب العقارية بمعاونة الشخص من أجل تقديم إقراره للدولة إذا لم يسطع ملء الاستمارة عبر الإنترنت.

الدولة تستهدف تقديم خدمات راقية للمواطنين

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن التقديم الخدمات عبر الإنترنت يستهدف تقديم استحقاقات وخدمات المواطن بشكل لائق ومريح بعد عقود من العمل الروتيني مبينا أن الدولة وفرت 45 خدمة حتى الآن على موقع بوابة مصر وستعمل على زيادة الخدمات في الفترة المقبلة.

توفير 150 خدمة إلكترونية على موقع بوابة مصر بنهاية عام 2021

وأوضح وزير الاتصالات، أن الخدمة الرقمية متاحة الآن وستعمل الدولة على إطلاق أكثر من 150 خدمة إلكترونية على موقع بوابة مصر بنهاية عام 2021 خاصة أن مصر تطبق الشمول الرقمي بتسارع مستمر أثناء جائحة كورونا من أجل تقديم خدمات بشكل أسرع وأكثر عملية ومحاربة الفساد وهذا سيعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

تأمين معلومات المواطنين الرقمية

وألمح وزير الاتصالات إلى أن هناك تأمين لمعلومات وبيانات المواطنين عبر الإنترنت ولا يمكن اختراقها، مشيرا إلى تحديث البيئة التحتية لشبكات الإنترنت بصفة مستمرة كما أن هناك مباحث الإنترنت التي تعمل على التحقيق حال شكوى أي مواطن بشأن تسريب معلومات منوها أن الدولة ستوفر قانون البيانات الإلكترونية قريبة الذي سيعمل على حماية بيانات الأشخاص.