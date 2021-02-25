«هيونداي» تستدعي 82 ألف سيارة كهربائية من «كونا» بعد الحرائق

أعلنت شركة «هيونداي»، أنها ستستبدل أنظمة البطاريات في 82 ألف سيارة كهربائية على مستوى العالم، بسبب مخاطر الحرائق، موضحة أنها ستستدعي السيارات بالتعاون مع «LG»، المورد الرئيسي للبطاريات الكهربائية، مشيرة إلى أن عمليات الاسترجاع هذه واحدة من أولى عمليات استبدال البطاريات الجماعية التي أجراها صانع السيارات.

جاء هذا بعد حرائق عديدة في سيارات «هيونداي كونا» الكهربائية حول العالم، والتي سجلت في موطنها الأصلي «كوريا الجنوبية» 16 حريقا، وعقب القضايا الجماعية التي رفعت على الشركة في الدولة المذكورة، وقرار منع مبيعاتها بها.

وأوضحت الشركة، أن عمليات الاستدعاء واستبدال البطاريات الكهربائية في 82 ألف سيارة، ستكلفها 900 مليون دولار.

وتتعلق عمليات الاستدعاء بسيارة «هيونداى كونا الكهربائية»، السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في الشركة، التي استدعيت لأول مرة في أواخر العام الماضي، لتحديث البرامج، بعد موجة الحرائق.

ومع ذلك اشتعلت النيران في إحدى سيارات «كونا الكهربائية»، التي حدثت برامجها في يناير الماضى، وبدأت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقا في ما اذا كان الاستدعاء الأول تم على أكمل وجه.

وقالت شركة «LG»، في بيان لها، إن «هيونداي» أخطأت في تطبيق اقتراحات لمنطق الشحن السريع في نظام ادارة البطارية، مضيفة أنه لا ينبغي اعتبار خلية البطارية على أنها السبب المباشر لمخاطر الحريق.

وعلقت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، في بيان، أنه اكتشفت بعض العيوب في خلايا البطاريات المنتجة في مصنع «LG Energy» بالصين، ولم تعلق الشركة على سبب الحرائق.

وقالوا محللون، إن شركة «هيونداي» أبلغتهم أن اتفاقا حول كيفية تقسيم التكاليف قد يتم التوصل إليه الأسبوع المقبل، ومع ذلك اعتقدوا أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول؛ نظرا لأن مخاطر السمعة كانت عالية، ويبدو أن الشركتين على خلاف حول سبب الحرائق.